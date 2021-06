Enrico Michetti candidato a sindaco di Roma del centrodestra

I partiti del centrodestra hanno trovato l’accordo: Enrico Michetti sarà il candidato a sindaco di Roma, il vice sarà la magistrata Simonetta Matone. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a tale proposito così ha dichiarato: «Sono due professionisti straordinari, con curriculum straordinari, ma anche capaci di parlare coi cittadini».

«Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l’affetto ricevuto» ha dichiarato, a sua volta, l’avvocato Michetti, subito dopo la notizia dell’accordo sulla sua candidatura.

“Con la designazione di Enrico Michetti quale candidato Sindaco del centrodestra, in ticket con Simonetta Matone, alla città viene data la possibilità di poter finalmente voltare pagina dopo il quinquennio grillino caratterizzato da incapacità gestionale, manageriale e improvvisazione.” Così ha commentato Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.