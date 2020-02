EqualCity, la presentazione a Roma

Il 28 febbraio 2020, alle 10 nella Sala Gonzaga in via della Consolazione 4, viene presentato il progetto europeo EqualCity contro la violenza sessuale e di genere (in sigla SGBV) sui minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Quattro città dell’Unione Europea, insieme a quattro organizzazioni partner e con il supporto di un gruppo di esperti, svilupperanno le tematiche SGBV in quattro diversi ambiti:

1. Région de Bruxelles-Capitale e RainbowHouse Bruxelles: allestimento e gestione di spazi safe per la protezione e l’ospitalità di migranti di ogni genere e orientamento (LGBTQI+).

2. Città di Lussemburgo e Femmes en Détresse: offerta di assistenza alle donne migranti vittime di SGBV.

3. Roma Capitale con ETNA e Università Sapienza: minori stranieri non accompagnati (MSNA) vittime di SGBV, con un focus sugli operatori-attori sociali che a vario titolo entrano in contatto con i minori.

4. Città di Göteborg: genitori e famiglie appartenenti alle comunità migranti, impatto della violenza sessuale e di genere sui minori.

La componente italiana del progetto (Roma Capitale e partner) punta dunque ad arricchire gli strumenti in possesso degli operatori, e dei tutori volontari, per prevenire e identificare i problemi di violenza sessuale e di genere nei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio romano. In programma ci sono tra l’altro, per gli operatori e per gli stessi minori, percorsi basati sulle tecniche di mindfulness (oggettivazione emotiva, consapevolezza, padronanza della mente, sguardo cosciente sulla realtà senza giudizi di valore, serena autostima) e, specificamente per i ragazzi, anche follow up psicoterapeutici.

La presentazione romana segue il kick off meeting (avvio del progetto) tenutosi a Bruxelles lo scorso 13 gennaio, alla presenza di tutti i partner coinvolti.

Per saperne di più, vedi la scheda a cura del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei.