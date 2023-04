Erbe infestanti, al via operazioni di diserbo in tutti i Municipi

Ripartiranno, in tutti i Municipi della città, gli interventi di diserbo effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale.

I lavori, che prevedono l’eradicazione delle erbe infestanti dai marciapiedi, verranno eseguiti in orario notturno per limitare i disagi per la circolazione e garantire la massima efficacia. Complessivamente le strade in carico al Dipartimento Tutela Ambientale (viabilità principale) sono circa 1.200. Avviati anche gli interventi di diserbo sulla viabilità secondaria, di competenza municipale.

Queste alcune delle vie in programma: viale Aventino e Circonvallazione Trionfale (I Municipio), viale delle Belle Arti e Corso Trieste (II Municipio), via di Pietralata e via Comano (III Municipio), via dei Fiorentini e viale Kant (IV Municipio), via dei Gordiani e viale della Serenissima (V Municipio), via Borghesiana e via Cambellotti (VI Municipio), via delle Capannelle e Circonvallazione Appia (VII Municipio), via di Grotta Perfetta e via dell’Almone (VIII Municipio), via di Torricola e via di Mezzocammino (IX Municipio), Lungomare Vespucci e viale dei Romagnoli (X Municipio), via Oderisi da Gubbio e viale Marconi (XI Municipio), via di Brava e via dei Colli Portuensi (XII Municipio), via Baldo degli Ubaldi e via Gregorio VII (XIII Municipio), via della Balduina e via di Boccea (XIV Municipio), via dei due Ponti e viale delle Galline Bianche (XV Municipio).