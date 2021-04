Erica Battaglia: “Disabilità gravissima, nessun segnale dalla Capitale”

“Nella nostra città, 3177 cittadini con disabilità gravissima hanno diritto di accesso ai fondi loro dedicati. La Regione Lazio ha messo a disposizione della Capitale per il 2021 ben € 23.713.709,52: risorse comprensive di fondi nazionali (Fondo Non Autosufficienza), fondi aggiuntivi stanziati appunto dalla Regione, e ulteriori risorse residue delle assegnazioni degli anni scorsi e da mancato turnover degli utenti.”

Lo dichiara Erica Battaglia della direzione regionale del PD.

“Nessun segnale – prosegue Battaglia – arriva purtroppo dalla Capitale. Dei 3177 cittadini aventi diritto, alcuni rimarranno però esclusi senza un evidente impegno politico del Comune in questa direzione. Cioè senza un impegno di fondi anche da parte di RomaCapitale.

Ora, senza voler far polemica, è possibile chiedere a Roma Capitale un impegno? E’ possibile o qualcuno si sente offeso? No perché qui chi deve sentirsi offeso sono proprio le famiglie con disabilità, prese in giro ogni anno da chi non investe un euro per la loro qualità della vita”.