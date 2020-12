Erica Battaglia (PD): “Aumento povertà a Roma richiama ruolo delle Istituzioni”

“Aumentano le famiglie romane che chiedono aiuto alla rete di solidarietà messa in campo a Roma dal volontariato e dal Terzo settore: un dato che richiama le Istituzioni a fare di più e meglio di quanto fatto fino ad oggi. All’aumento dei bisogni si accompagna infatti un dato politico disarmante: nella Capitale non c’è, come del resto denunciamo da tanto tempo, un piano di coordinamento che rafforzi e sostenga le azioni di welfare cittadino e locale. Il richiamo che viene dal mondo del volontariato e del Terzo settore alle Istituzioni, richiamo che oggi leggiamo su tutti i giornali, sia ascoltato onorando al meglio e in ogni sede il ruolo di amministratori della cosa pubblica”.

Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del PD.

“Le politiche sociali – prosegue Battaglia – non siano la Cerentola delle politiche pubbliche, ma anzi siano la regia della tenuta civile della comunità e di uno sviluppo possibile. Ascoltare i vecchi e i nuovi bisogni è compito di chi amministra e chi amministra, in uno spirito di efficenza ed efficacia degli interventi, deve mettere in campo le risposte e le risorse che servono. I dati di Roma sono gravi e si sommano alle difficoltà di un piano freddo che non esiste, di un ritardo impensabile sui buoni affitto e di un grave isolamento di quanti, per vecchiaia e disabilita’, stanno vivendo mesi di esclusione sociale. Siamo pronti a fare la nostra parte da mesi, ma chi ha l’onore di amministrare la città apra le porte del Campidoglio e dia disponibilità ad un cambio di passo reale e concreto per un welfare diffuso, di comunità e condiviso con tutti gli attori sociali della città”.