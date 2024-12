Erogatori d’acqua del Sindaco negli uffici capitolini

Arrivano i primi distributori dell’Acqua del Sindaco presso gli uffici dell’Assemblea capitolina di via della Greca e degli uffici dei gruppi capitolini a via Petroselli.

A breve, gli erogatori saranno attivi anche a Palazzo Senatorio in Campidoglio.

“L’avvio dell’installazione degli erogatori dell’Acqua del Sindaco rappresenta un passo concreto verso un modello più sostenibile e responsabile di gestione e organizzazione degli uffici comunali.

L’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto romano, rinomata per qualità e sicurezza, permetterà ai dipendenti capitolini di accedere a una risorsa eccellente, riducendo al contempo il consumo di plastica e gli sprechi legati alle bottiglie usa e getta.

È un messaggio forte che vogliamo lanciare, partendo dagli uffici comunali: si può contribuire a un futuro più green con azioni semplici ma significative”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

“Questa iniziativa nasce da una delibera a mia prima firma e che è stata approvata dall’Assemblea capitolina. Sono orgogliosa di vederla finalmente diventare realtà.

Si tratta di un esempio virtuoso di buona pratica, che parte dal cuore della nostra amministrazione per coinvolgere direttamente migliaia di dipendenti capitolini, sensibilizzando su temi cruciali come l’uso responsabile delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale”, conclude la presidente Celli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.