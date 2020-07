Esce l’8 luglio 2020 il terzo singolo di Sherol Dos Santos

Con echi di Mozart che incontrano suoni elettronici e rock, nell’estate 2020 Sherol Dos Santos torna a stupire con Disarmata, il nuovo singolo in uscita l’8 luglio per Instant Crush Records.

Dopo il primo inedito più intimo e riflessivo, Pleiadi, Sherol propone ora un pezzo dal potente impatto musicale e non solo, con un argomento forte e provocatorio che valorizza la sua carica vocale ed espressiva. Un brano che parla di donne e alle donne: un inno alla libertà contro ogni tipo di giudizio, pregiudizio e violenza.

Disarmata è la storia di una donna che si riappropria del suo respiro, della sua vita, libera da ogni giudizio imposto dall’esterno, ma anche da se stessa.

Link ascolto Sherol Dos Santos, Disarmata: https://lnk.to/disarmata

“Libera da ogni mio giudizio e da quelli come te”: Disarmata, firmata dal producer Marco del Bene aka Korben, tocca corde alle quali Sherol ancora non aveva abituato i suoi fan, ma che dimostrano pienamente le sue incredibili capacità performative e interpretative, regalando un’immagine di se stessa intensa e matura.

Ad aprire il brano, una citazione di Mozart, la celebre aria della Regina della Notte, una delle prime esibizioni di Sherol all’Accademia di Santa Cecilia, arrangiata in una inedita chiave elettronica, a tratti industrial. Un percorso di importante emancipazione che parte dal passato della cantante per guardare a nuove frontiere.

Recentemente uscita con i singoli Pleiadi e Self Control per Instant Crush Records, Sherol Dos Santos, classe 1997, debutta nel mondo della musica all’età di 8 anni, nel coro delle voci bianche di Santa Cecilia, eccellenza nella scena nazionale. Il suo timbro, il suo carisma, la raffinatezza che sposa la grinta di una cantante già evidentemente fuori dal comune e in grado di spaziare tra i generi, la portano a intraprendere la carriera di solista, conquistando giuria e pubblico a XF12 sotto la guida di Manuel Agnelli.

Da alcuni paragonata a Beyoncé e Aretha Franklin, Sherol propone un timbro e un approccio musicale non solo pop, forte di venature jazz e a tratti ruvide, creando un mix di sfumature dal forte impatto e dall’assoluta originalità.

Sherol Dos Santos Instagram: @she

M. V.