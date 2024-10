Escursione tra i boschi si trasforma in tragedia: 76enne romano gravemente ferito durante la ricerca di funghi

Quella che doveva essere una tranquilla giornata immersa nella natura si è trasformata in un incubo per un uomo di 76 anni, appassionato di micologia. Il romano, esperto nella raccolta di funghi, stava esplorando la località di Val de Varri, in Abruzzo, quando un tragico incidente lo ha lasciato gravemente ferito, con multiple fratture all’arto inferiore destro.

L’area in cui si trovava, rinomata per la sua bellezza naturale e la presenza di funghi prelibati, si è rivelata un’insidiosa trappola per l’escursionista. Le asperità del terreno e la zona impervia hanno complicato la situazione, rendendo i soccorsi una corsa contro il tempo.

Nonostante le difficoltà, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha fatto la differenza.

In pochi minuti, sono giunti sul posto i membri del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, prontamente coadiuvati dai carabinieri forestali, dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. La cooperazione tra le squadre di emergenza si è rivelata cruciale per raggiungere il 76enne in difficoltà.

L’uomo, trovato in condizioni critiche, è stato immediatamente stabilizzato dai soccorritori, che con grande professionalità lo hanno trasportato in un’area sicura, nonostante il terreno impervio e la situazione delicata.

Una volta messo in sicurezza, l’infortunato è stato affidato alle mani esperte del personale medico del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

