Esodo estivo a Roma, scatta il primo grande weekend di partenze: traffico intenso verso il mare

L’estate entra nel vivo e con essa prende ufficialmente il via l’esodo estivo anche a Roma. Il primo grande weekend di partenze per le vacanze è alle porte e la Capitale, insieme a tutto il Lazio, si prepara a fare i conti con traffico intenso, soprattutto lungo le strade che collegano la città alle località di mare e alle destinazioni più gettonate del sud della regione.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, sarà una lunga giornata di “bollino rosso” già da venerdì pomeriggio 25 luglio, con il traffico che si intensificherà sabato mattina 26 e domenica pomeriggio 27, nelle fasi clou di partenza e rientro del weekend.

Le arterie più sotto pressione saranno la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, le due direttrici preferite dai romani per raggiungere le spiagge di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Gaeta. Da non sottovalutare anche la statale 1 Aurelia, altra via fondamentale per chi si dirige verso il litorale.

L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas prevede per l’estate numeri impressionanti: tra oggi e il 31 agosto si registreranno oltre 273 milioni di spostamenti sulle strade italiane, con un picco di oltre 13 milioni e 200 mila veicoli in movimento solo per questo fine settimana.

Per cercare di limitare i disagi, Anas ha messo a punto un piano di rimozione temporanea di cantieri: da oggi fino all’8 settembre saranno sospesi ben 1.348 cantieri, l’81% di quelli attivi, e già dal 1° luglio sono stati rimossi i primi 98 “inamovibili”, migliorando così la circolazione su circa 680 km di strade.

“Vogliamo garantire una circolazione più fluida e sicura per tutti gli utenti,” ha spiegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, “con un presidio costante di oltre 2.500 addetti e un’attenzione particolare alla sicurezza.”

Le giornate da bollino nero sono previste per sabato 3 e sabato 10 agosto, quando è atteso il maggior numero di partenze, in particolare verso le coste tirreniche e adriatiche.

Nel Lazio, la prudenza è d’obbligo soprattutto lungo Pontina, Appia e Aurelia fin dalle prime ore del mattino, con probabili code in uscita da Roma già a partire dalle 6 e nei momenti di punta tra le 12 e le 15. Possibili rallentamenti anche nei tratti che attraversano centri abitati e svincoli per il mare.

Per agevolare il traffico leggero, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti durante le ore più critiche del weekend:

Venerdì 25 luglio: dalle 16:00 alle 22:00

Sabato 26 luglio: dalle 8:00 alle 16:00

Domenica 27 luglio: dalle 7:00 alle 22:00

Il divieto riguarda tutte le principali arterie dell’esodo e sarà replicato anche nei prossimi fine settimana, con aggiornamenti costanti da parte di Viabilità Italia.

Parallelamente, Anas rilancia la campagna “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, con spot e messaggi su TV, radio e social per sensibilizzare automobilisti e motociclisti sull’importanza della guida sicura.

“Rispettare le regole e mantenere un comportamento corretto al volante è fondamentale,” conclude Gemme, “la distrazione rimane una delle principali cause di incidenti e per questo la sicurezza e l’assistenza lungo tutta la rete restano la nostra priorità.”

