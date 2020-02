Esordio alla grande del Borgo don Bosco nello Junior Club

E’ iniziato in modo roboante il percorso del Borgo d. Bosco nel famoso torneo scolastico delle scuole di Roma junior club, che ha surclassato il San Benedetto da Norcia nel derby di quartiere con un punteggio altisonante: 9-0.

Per onore di cronaca gli sconfitti sono scesi in campo con soli 11 elementi disponibili, mentre il Borgo del giovane mister Specchio (studente dello stesso CFP), il quale è supportato dal prof. Bucci in qualità di organizzatore tecnico, ha palesato un ottimo momento di forma e con grosse individualità come Castelli autore di una tripletta, Costantini e Carbonara autori entrambi di una doppietta.

Prossimi impegni a marzo per entrambe.

Tabellino.

San Benedetto: Duru, Ninona’, Ancora, Ciardo, Gabbani, Gloriani, Funel, Madueke, Capobianchi, Mancini, Cogo. All: Bellezza.

Borgo Don Bosco: Di Landa, Carbonara, (Pizzala), Pistillo, Locatelli, Spezia, (Romagnuolo), Scaffa, Ingrao, (Trombetti), Crespina, (Carbone), Citti, (Profili), Castelli, (La Rosa), Costantini. All: Specchio.