Esplosi due colpi di pistola per un Rolex, paura a Serpentara

Serpentara trema ancora. Dopo l’aggressione choc di pochi giorni fa al parco delle Magnolie – dove un bambino di 9 anni era stato colpito con un bastone da tre coetanei – il quartiere del III Municipio torna al centro delle cronache per un nuovo episodio di violenza.

Lunedì sera, poco dopo le 20.30, una 64enne italiana è stata sorpresa da un bandito armato nel garage condominiale di via Maria Melato. L’uomo, che l’aspettava nascosto nel buio, l’ha minacciata puntandole contro una pistola.

La rapina e gli spari

Il rapinatore ha sparato un primo colpo a terra per terrorizzarla, poi le ha strappato dal polso un Rolex dal valore di circa 7mila euro. Non contento, ha esploso un secondo colpo in aria prima di fuggire a tutta velocità a bordo di una moto di grossa cilindrata, di colore scuro.

La donna, sotto choc ma illesa, ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del III Distretto Fidene e la scientifica, che hanno recuperato uno dei bossoli. Le analisi hanno confermato che la pistola utilizzata era a salve.

Indagini in corso

La vittima ha fornito una descrizione del malvivente, ma ha rifiutato le cure del 118. Intanto la polizia ha diramato una nota di ricerca: al momento il rapinatore è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.