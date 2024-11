Esplosione in un appartamento in via Galati 42 a Colli Aniene

Nelle prime ore di oggi 28 novembre 2024, a Colli Aniene, in via Vito Giuseppe Galati 42 int. 1, gli agenti del Commissariato di San Basilio, insieme al Reparto Volanti sono intervenuti a seguito di un’esplosione avvenuta, in un appartamento in uso ad una anziana nei confronti della quale era in corso una procedura di sfratto.

Verosimilmente la causa della deflazione, in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, potrebbe ricondursi all’esplosione di una bombola di gas presente nell’immobile.

Una persona, di anni 50, presente nell’appartamento sovrastante è deceduta presumibilmente in seguito all’esalazione del monossido di carbonio scaturito dall’incendio conseguente l’esplosione.

Diversi condomini si sono salvati grazie ai soccorsi prestati dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco intervenuti in loco tempestivamente, mentre altre persone hanno trovato scampo gettandosi dai balconi.

Al momento 21 persone risultano ricoverate presso i vari nosocomi della capitale, per lesioni ed intossicazione da monossido di carbonio.

Dalle prime indagini è emerso che l’alloggio, oggetto di contenzioso tra le parti, sarebbe dovuto rientrare nella disponibilità dei proprietari il 22 dicembre.

