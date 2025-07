Esquilino, blitz contro il “suq” abusivo: sette denunce e mille articoli sequestrati

Era diventato un appuntamento fisso, una scena quasi quotidiana tra i marciapiedi dell’Esquilino: lenzuoli stesi, bancarelle improvvisate e merce di ogni tipo in vendita, spesso a prezzi sospettosamente stracciati.

Smartphone, auricolari, anelli, scarpe griffate, occhiali da sole e orologi: un vero e proprio “suq” illegale che si era radicato nel cuore del rione, sotto gli occhi esasperati dei residenti e dei commercianti regolari.

Ma sabato 19 luglio, intorno alle 15.20, il copione è cambiato. A scriverlo sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo in scena un blitz da manuale.

A entrare in azione sono stati i gruppi speciali S.P.E. e G.S.S.U., coadiuvati da 13 pattuglie e oltre 35 agenti, alcuni in divisa, altri in borghese, che hanno accerchiato l’area all’ingresso del mercato Esquilino.

Il colpo di scena? La scoperta di oltre 1000 articoli tra dispositivi elettronici, accessori moda e oggetti di dubbia provenienza, nascosti nei borsoni e sui teli posizionati lungo i marciapiedi.

Un’operazione chirurgica, preparata da settimane di indagini e appostamenti: chi vendeva merce rubata lo faceva solo in giorni e orari ben precisi, approfittando della ridotta presenza delle forze dell’ordine. Ma questa volta, il meccanismo è stato intercettato e smontato.

Sette cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione, mentre altri venditori sono stati fermati e identificati.

