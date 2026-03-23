Esquilino, cibo “fantasma” e igiene scollata: raffica di multe al mercato. Sequestrati 70 chili di merce

Un controllo a tappeto per tutelare la salute pubblica si è trasformato in un vero e proprio giro di vite nel cuore del mercato Esquilino.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, insieme agli agronomi e ai tecnici del servizio veterinario della ASL Roma 1, hanno passato al setaccio i banchi di vendita, facendo emergere un quadro preoccupante.

L’operazione, andata avanti per sei ore, dalle 10 alle 16, ha riguardato 23 esercizi commerciali. Il bilancio è pesante: 21 attività sono state sanzionate per irregolarità di vario tipo, dalle carenze igienico-sanitarie alla conservazione non conforme di prodotti alimentari, fino alla totale assenza di tracciabilità della merce.

Prodotti senza origine e condizioni critiche

Tra le violazioni più gravi, proprio la mancanza di documentazione sulla provenienza degli alimenti, elemento fondamentale per garantire la sicurezza lungo tutta la filiera. Nel mirino anche le modalità di conservazione dei prodotti di origine animale, risultate in diversi casi non conformi agli standard previsti.

Durante i controlli, i militari hanno sequestrato circa 70 chilogrammi di merce — tra frutta secca e spezie — ritenuta potenzialmente pericolosa per i consumatori.

I prodotti, privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza, sono stati immediatamente distrutti. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato intorno ai 3.000 euro.

Sanzioni e controlli rafforzati

Le sanzioni amministrative elevate ai titolari delle attività irregolari ammontano complessivamente a circa 15.000 euro. Un intervento che si inserisce in un piano più ampio di controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza alimentare nei mercati rionali della Capitale.

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