Esquilino, controlli rafforzati dei Carabinieri in via Guglielmo Pepe: denunce e ordini di allontanamento

Controlli rafforzati, presenza capillare e tolleranza zero verso il degrado urbano: nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno intensificato i servizi di pattugliamento nel cuore del quartiere Esquilino, in particolare nella zona di via Guglielmo Pepe e nelle aree definite a tutela rafforzata.

L’operazione si inserisce nel piano strategico coordinato dalla Prefettura di Roma, guidata dal dott. Lamberto Giannini, e condiviso all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza, contrastare fenomeni di illegalità diffusa e migliorare la vivibilità del quartiere.

Il bilancio dei controlli

Il bilancio dell’attività condotta è di due persone denunciate alla Procura della Repubblica e due ordini di allontanamento notificati, ai sensi dell’ordinanza prefettizia n. 318875 del 28 luglio 2025.

Il primo a finire nei guai è stato un 26enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti penali. Durante un controllo è emerso che l’uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. È stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il secondo caso riguarda un 32enne somalo, anch’egli con precedenti, che ha opposto resistenza passiva ai militari e si è rifiutato di fornire le generalità. Anche lui è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Entrambi gli uomini, insieme a una 28enne romena, senza fissa dimora, sono stati inoltre raggiunti da un ordine di allontanamento per condotte ritenute moleste e inappropriate nelle vicinanze di via Guglielmo Pepe.

Secondo quanto riportato, i soggetti ostacolavano la fruibilità degli spazi pubblici, assumendo atteggiamenti insistenti e, in alcuni casi, minacciosi nei confronti dei passanti.

Un presidio stabile contro il degrado

L’intervento rientra in una più ampia strategia di presidio del territorio, voluta dalle istituzioni per arginare fenomeni di microcriminalità e degrado urbano in una delle aree più complesse e frequentate della città.

I Carabinieri hanno operato in sinergia con le altre forze dell’ordine, mantenendo alta la soglia di attenzione e intensificando il monitoraggio delle aree sensibili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.