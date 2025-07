Esquilino, il colpo della monetina finisce male: fermati in due tra i tavoli di un ristorante

Hanno scelto un pomeriggio caotico, turisti ovunque e tavoli pieni in un ristorante del centro. Era il momento perfetto — o almeno così pensavano — per mettere in atto il loro piano.

Ma la destrezza non è bastata: due borseggiatori sudamericani, esperti nella “tecnica della monetina”, sono finiti in manette, colti in flagrante dagli agenti del Commissariato Esquilino.

Tutto è iniziato in via Cavour, dove i due uomini – entrambi 37enni e irregolari sul territorio nazionale – si aggiravano con passo lento, sguardo attento e movimenti studiati.

Un comportamento che non è passato inosservato a una pattuglia della Polizia. Quando poi hanno imboccato un vicolo e sono entrati in un ristorante in via dei Serpenti, gli agenti hanno deciso di seguirli senza farsi notare.

La tecnica della monetina

Dentro al locale, gremito di clienti, i due si sono rapidamente mossi verso una coppia di turisti con un bambino in passeggino. Il piano era tanto semplice quanto collaudato: mentre uno dei due distraeva la famiglia facendo cadere a terra una moneta e attirando l’attenzione, l’altro, con mani esperte, apriva lo zaino appeso al passeggino per estrarre il portafogli.

Pochi secondi e il colpo era fatto. I due si sono allontanati con passo deciso, ma fuori dalla porta li attendeva la sorpresa: gli agenti della Polizia, che avevano seguito ogni mossa, hanno bloccato entrambi poco prima che potessero dileguarsi tra i vicoli del centro.

Refurtiva restituita, turisti ignari

Inutile il tentativo, da parte di uno dei due, di disfarsi della refurtiva: il portafogli è stato immediatamente recuperato e restituito ai legittimi proprietari, ancora ignari di essere stati vittime di un furto. Per i due è scattato l’arresto in flagranza per furto pluriaggravato in concorso.

