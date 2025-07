Esquilino, intervento per il decoro nei giardini di Via Pepe da parte della Polizia Locale. Arrestata 37enne

Nel pomeriggio di giovedì, agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), della U.O. SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in via Guglielmo Pepe, presso i giardini dedicati a Willy Monteiro Duarte, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dei fenomeni legati al degrado urbano.

Durante l’intervento sono state fermate 5 persone, trattasi di 4 uomini ed una donna, tutti di età compresa tra i 23 e i 44 anni, privi di documenti identificativi, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa, tuttavia rifiutata. Al termine dei controlli sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, un cittadino di nazionalità gambiana di 34 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

A carico della donna, invece, è emerso un ordine di carcerazione, che è stato eseguito dagli agenti della Polizia Locale con l’accompagno presso la Casa Circondariale di Rebibbia. Nei confronti di ciascuno dei fermati è stato emesso un ordine di allontanamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine delle operazioni, il personale AMA è intervenuto per il ripristino del decoro urbano, procedendo alla pulizia e alla rimozione dei rifiuti presenti nell’area. I controlli andranno avanti nei prossimi giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.