Esquilino. L’Ass. Giovani Cinesi in Italia dona 3500 mascherine alla Polizia e all’ANPS

Il 23 marzo 2020 mattina l’Associazione Giovani Cinesi in Italia ha donato alla Questura di Roma ed all’ANPS -Gruppo Roma 1- una fornitura di 3500 mascherine di tipo chirurgico/FFp2/FFp3 /FFp1 monouso che saranno usate dai poliziotti durante i servizi di pattugliamento della città e dai volontari dell’ANPS che in questi giorni stanno aiutando le persone, perlopiù anziane, rimaste sole in casa.

La consegna è avvenuta nella sede del commissariato Esquilino, l’ufficio di Polizia inserito dell’omonimo quartiere che, da sempre, collabora con la comunità cinese.

Il Questore Carmine Esposito ha ringraziato a nome di tutti i poliziotti romani Zeng Bufeng, il presidente dell’Associazione Giovani Cinesi in Italia, con una lettera consegnata dalla dottoressa Stefania D’Andrea, dirigente del commissariato Esquilino.

Sempre più stretta l’amicizia tra la comunità cinese di Roma, la Polizia di Stato e l’Associazione Nazione della Polizia di Stato.