Esquilino, maxi blitz al mercato: sequestrati oltre mille chili di carne e pesce in pessime condizioni

Controlli serrati all’Esquilino, nell’area a tutela rafforzata del quartiere, dove i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, insieme ai veterinari della ASL Roma 1, hanno passato al setaccio il Mercato di via Principe Amedeo.

L’operazione rientra nelle linee strategiche disposte dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza e contrastare situazioni di degrado e illegalità.

Durante il blitz, l’attenzione si è concentrata su tre banchi di vendita — due di carni e uno di prodotti ittici — tutti gestiti da cittadini stranieri.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, con alimenti conservati in condizioni inadeguate. Il bilancio è pesante: 900 kg di carne e 130 kg di pesce sequestrati e avviati allo smaltimento immediato.

Ai titolari sono state inflitte sanzioni amministrative per un totale di 5mila euro. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’intervento fa parte di una serie di controlli a tappeto programmati nelle aree sensibili del quartiere, che proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute dei consumatori.

