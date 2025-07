Esquilino, paura nella notte: incendio distrugge un chiosco nei giardini Nicola Calipari

Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte, all’Esquilino. Un incendio ha distrutto un chiosco all’interno dei giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II, lasciando dietro di sé fumo, cenere e nuove domande.

L’area verde è stata interdetta al pubblico, mentre le autorità indagano sulle cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti che hanno visto le fiamme e sentito crepitare la struttura.

Nonostante il tempestivo intervento, il chiosco è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti.

A poche ore dall’incendio, è arrivata anche la reazione del comitato “Rione Esquilino”, che attraverso un post social ha pubblicato le immagini dei danni e chiesto trasparenza:

“Chiediamo alle autorità che vengano accertate le cause dell’incendio. È il secondo episodio in poche settimane nei giardini, dopo il rogo della cabina elettrica”.

Un messaggio che riflette la crescente preoccupazione dei cittadini, in una zona che negli ultimi anni ha vissuto un delicato equilibrio tra riqualificazione urbana e problemi di sicurezza.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, dall’incidente accidentale al gesto doloso. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza installate attorno a piazza Vittorio, e saranno effettuati rilievi tecnici per comprendere l’origine dell’incendio.

I giardini Nicola Calipari, cuore verde dell’Esquilino, sono da tempo al centro di attenzioni e polemiche. Riaperti dopo un lungo restyling, sono frequentati da famiglie, studenti e anziani, ma anche teatro di episodi di degrado e atti vandalici, come segnalato a più riprese dai residenti.

