Esquilino Porte Aperte 11-12-13 maggio

L’11, il 12 e il 13 di maggio 2023, promosso dalla DMO Es.Co. – Esquilino Comunitàsi svolgerà l’Esquilino Porte Aperte, tre giornate di eventi, incontri e workshops.

In particolare segnaliamo l’evento della mattinata di sabato 13 che sarà una occasione di confronto e di conoscenza sulle possibilità che le imprese della filiera del turismo hanno di supportare le associazioni culturali e di terzo settore e quali gli strumenti che queste ultime possono utilizzare per divenire impresa culturale.

Da questo hublab nascerà un percorso partecipativo che porterà a novembre ad una alleanza tra mondo profit e no profit per la promozione della cultura e del turismo del nostro territorio.

L’appuntamento è a Roma – Esquilino Porte Aperte 13 maggio 2023 ore 10:00 – 11:30 Area Hero – Dentro la comunità Hublab Palazzo del Freddo Via Principe Eugenio, 65-67

Per ogni ulteriore informazioni e per vedere il programma completo delle tre giornate di Esquilino Porte aperte puoi andare sul sito della DMO ES.CO https://www.esquilinocomunita. it/

Per ogni evento, al fine di evitare inconvenienti, è gradita la prenotazione inviando una mail a: segreteria@dmoesco.it