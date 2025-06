Esquilino: proseguono gli interventi di ripristino del decoro, controlli e pulizia nei giardini di via Pepe

Roma continua la sua battaglia per il ripristino del decoro urbano, e l’ultima operazione della Polizia Locale con il supporto di AMA ne è la prova concreta.

Nelle scorse ore, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) ha effettuato un intervento mirato all’interno dell’area verde di via Guglielmo Pepe, nei giardini dedicati a Willy Monteiro Duarte, da tempo al centro di segnalazioni per accumulo di rifiuti e uso improprio degli spazi pubblici.

Gli agenti hanno scoperto un quadro preoccupante: numerosi giacigli abbandonati, materiali sparsi e rifiuti di ogni genere che trasformavano il parco in una vera e propria discarica a cielo aperto. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori AMA, l’area è stata ripulita, restituendo ai cittadini uno spazio più sicuro e vivibile.

Questo blitz si inserisce in una serie di controlli intensificati dall’inizio dell’anno nelle zone critiche dell’Esquilino e della stazione Termini.

Sono circa 200 gli interventi di ripristino del decoro portati a termine finora, molti resi possibili grazie alla collaborazione tra Polizia Locale, AMA e Sala Operativa Sociale. Nel corso di queste azioni sono stati sequestrati oltre 150 chili di merce venduta abusivamente e controllate circa 300 persone.

