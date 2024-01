Esquilino, ristruttura attività commerciale e abbandona rifiuti per strada: multato 21enne

Nel corso dei controlli predisposti dal Comando Generale della Polizia di Roma Capitale in zona Esquilino, nei giorni scorsi una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha individuato un operaio mentre gettava su strada dei rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione. Nel corso dei controlli predisposti dal Comando Generale della Polizia di Roma Capitale in zona Esquilino, nei giorni scorsi una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha individuato un operaio mentre gettava su strada dei rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione.

Il giovane, un 21enne di nazionalità straniera, è stato sanzionato per aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all’esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile.

A suo carico una sanzione di più di 300 euro, oltre all’obbligo di recupero il materiale abbandonato per il successivo e corretto smaltimento.

