Estintore brandito come un’arma: la metro A sprofonda nell’incubo sicurezza

Scene da film d’azione, ma senza copione né regia, quelle che si sono vissute nella metropolitana della Capitale.

La linea A, ogni giorno percorsa da migliaia di turisti e pendolari, sembra ormai diventata una “terra solitaria”, teatro di violenze, furti e risse che si consumano sotto gli occhi attoniti dei viaggiatori.

Giovedì scorso, alla fermata Repubblica, un tentativo di borseggio è degenerato in un episodio da orripilante. A raccontare i fatti è lo youtuber romano “Cicalone”, che da tempo documenta con la sua videocamera la realtà quotidiana della metro.

Secondo la sua ricostruzione, una vittima avrebbe sorpreso i ladri in azione e tentato di reagire. A quel punto sarebbe scattata la rappresaglia: lo “squadrone” di borseggiatori avrebbe bloccato i convogli, trasformando la stazione in un campo di battaglia improvvisato.

Le immagini, diffuse sui social, mostrano passeggeri in fuga e urla di terrore. Nel caos, un uomo afferra un estintore e si mette a correre, brandendolo come un’arma.

Non è chiaro se si trattasse di un borseggiatore o di un passeggero coinvolto nella rissa, ma il risultato è lo stesso: panico e violenza in pieno centro città.

E non è finita. Episodi simili si sono ripetuti appena il giorno dopo, ancora sulla linea A, stavolta alla stazione Vittorio Emanuele. Protagonisti, secondo testimoni, sarebbero stati gli stessi individui. Anche in questo caso la lite ha provocato un nuovo stop ai treni e un’ondata di paura tra i viaggiatori.

“Ogni sera la metro di Roma è una terra di nessuno – denuncia Cicalone –. Le stesse bande di borseggiatori derubano i passeggeri e, se qualcuno reagisce, scatenano la violenza. Fermano i convogli, usano estintori come armi e lasciano le persone terrorizzate”.

Come spesso accade, la metropolitana ha ripreso a funzionare dopo pochi minuti. La polizia è arrivata quando ormai gli autori degli scontri si erano dileguati.

A rimanere, ancora una volta, solo i video circolati online: immagini che raccontano meglio di qualunque parola come la metro di Roma stia diventando sempre più una giungla urbana sotterranea, dove la paura viaggia in carrozza insieme ai passeggeri.

