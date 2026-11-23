Tre uomini — due cittadini tunisini di 38 e 25 anni e un cittadino marocchino di 33 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine — sono stati arrestati alle 5:30 di ieri in Circonvallazione Nomentana, nei pressi della stazione Tiburtina, dai Carabinieri delle Stazioni Roma Salaria e Roma Nomentana con l’accusa di essere gravemente indiziati di estorsione in concorso.

Durante un pattugliamento i militari hanno notato il gruppo trattenere con violenza due studenti universitari, un 25enne della provincia di Frosinone e un 22enne di Siena: stando agli accertamenti, poco prima i tre avevano sottratto il telefono cellulare al 25enne e avevano poi bloccato sotto minaccia entrambi i giovani chiedendo denaro contante e carte di pagamento per restituire lo smartphone.

Smartphone recuperato e due studenti illesi; dopo la convalida il trasferimento in cella

L’intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare i tre prima che la vicenda degenerasse, recuperare il cellulare e restituirlo al proprietario senza che i due studenti riportassero feriti. Dopo essere stati trattenuti nelle camere di sicurezza per il rito direttissimo, gli arresti sono stati convalidati e i tre sono stati portati in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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