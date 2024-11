Eur, chiusa discoteca dalla polizia: uscite di sicurezza bloccate e troppi clienti all’interno

Resterà chiusa la discoteca di via della Civiltà del Lavoro, nel cuore del quartiere Eur, dopo un intervento delle forze dell’ordine che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità relative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La decisione è stata presa dal Questore di Roma, a seguito di un controllo amministrativo condotto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rilevato che il locale ospitava 271 persone, violando il limite massimo di 200 previsto. Gli elenchi degli ingressi, presenti in cassa, hanno confermato l’eccesso di presenze. Inoltre, sono state trovate numerose criticità legate alla sicurezza:

Uscite d’emergenza bloccate: Due delle tre uscite di sicurezza erano ostruite da tavoli all’interno e da un pannello all’esterno.

Ostacoli alle vie di fuga: Una via d’esodo, situata sul retro del locale, era resa impraticabile da cassette di plastica collocate nel corridoio che conduceva alla cucina.

Segnaletica inadeguata: In alcuni tratti delle vie d’esodo mancava la segnaletica luminosa.

Capacità antincendio insufficiente: Non erano presenti i due dipendenti previsti con certificazione antincendio a rischio elevato.

Anche l’area condominiale utilizzata per la cassa e il guardaroba presentava gravi problemi:

Tre uscite d’emergenza, di cui due ostruite da tavoli.

Una porta condominiale bloccata da appendiabiti, sedie e tavoli accatastati.

Per queste gravi violazioni, i gestori del locale sono stati denunciati. Gli agenti hanno disposto il sequestro preventivo della discoteca, apponendo i sigilli.

