Eur, incendio di un autobus Tpl a via delle Tre Fontane. Da accertare le cause del rogo

Oggi, 30 settembre, un episodio allarmante ha scosso la viabilità in zona Eur, quando, alle 12:45, un autobus della linea 787 di Roma Tpl ha preso fuoco in via delle Tre Fontane.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma il fumo e le fiamme hanno rapidamente catturato l’attenzione degli automobilisti e dei residenti.

L’incendio è divampato all’altezza dell’uscita Viadotto, in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Fortunatamente, i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul luogo, dotati di caschi e attrezzature necessarie per domare le fiamme e riportare la situazione sotto controllo.

Durante le operazioni di spegnimento, si sono registrati disagi significativi alla viabilità, in particolare all’altezza di piazza Santo Domingo, dove il traffico ha subito rallentamenti a causa della presenza dei mezzi di emergenza.

La Polizia locale del Gruppo IX Eur è stata presente per garantire la sicurezza e gestire il flusso di veicoli, mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere completamente l’incendio.

