La prima edizione del progetto in varie prestigiose location di Roma 31 maggio al 14 dicembre 2019

Dal 31 maggio al 14 dicembre 2019, in varie prestigiose location di Roma (la Sala Accademia del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” a Roma, la Galleria d’Arte dell’Accademia di Romania a Roma, l’Istituto Slovacco a Roma, la residenza dell’Ambasciatore di Finlandia in Italia, il Forum Culturale Austriaco a Roma, l’Istituto Polacco di Roma, l’Academia Belgica a Roma, l’Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia, la Biblioteca Europea di Roma, la Sala Dalli dell’Istituto Cervantes a Roma, l’Accademia di Danimarca a Roma, l’Accademia d’Ungheria di Roma, l’Istituto Culturale Bulgaro di Roma, la Casa del Jazz a Roma, ecc.) si svolgerà la prima edizione del progetto EUROPA IN MUSICA: la stagione musicale del cluster EUNIC Roma.

Il progetto Europa In Musica è ideato dall’Accademia di Romania a Roma e dal Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma e organizzato dai membri del cluster EUNIC Roma, tra cui l’Accademia di Romania a Roma, che detiene nel 2019 anche la presidenza del cluster EUNIC Roma: Forum Culturale Austriaco a Roma, Istituto Culturale Bulgaro a Roma, Ambasciata della Croazia in Italia, Goethe-Institut Rom, Biblioteca Europea di Roma, Ambasciata di Malta in Italia, Istituto Polacco di Roma, Istituto Slovacco di Roma, Istituto Cervantes a Roma, Centro Culturale Turco di Roma, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e Accademia d’Ungheria a Roma, in collaborazione con l’Academia Belgica a Roma, l’Accademia di Danimarca a Roma, l’Ambasciata di Finlandia in Italia, l’Ambasciata di Serbia in Italia e l’Associazione Culturale Propatria di Roma.

In anteprima, il progetto proposto dall’Accademia di Romania a Roma e dal Conservatorio di musica “Santa Cecilia” a Roma è stato presentato al pubblico, il 5 maggio 2019, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del concerto dell’Orchestra Romena dei Giovani, concerto che ha celebrato la Festa dell’Europa 2019.

Il progetto si avvale del sostegno dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e del patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, di Roma Capitale e delle Biblioteche di Roma. I media partner di questa prima edizione sono: Radio Romania, Giornale Diplomatico, Agenzia Nova, Oltre le Colonne, Abitare a Roma, Italia a Piedi, Roma a Piedi, Roma Weekend, Roma Multietnica, B in Rome, Il Metropolitano, Più Culture, Yes Art Italy, Cultural Pro, Culture del Mondo. La stagione musicale EUROPA IN MUSICA è stata divisa in due periodi: Primavera / Estate (31 maggio – 6 luglio 2019) e Autunno / Inverno (10 settembre – 14 dicembre 2019), e il programma presenta i seguenti concerti:

I prossimi appuntamenti

Sabato, 6 luglio 2019, ore 19:30

Academia Belgica – Via Omero 8

Concerto “SCENE DI LUMINOSA PUREZZA”

VIRGINIE DELAGRANGE, pianoforte (Francia)

Concerto organizzato dall’Academia Belgica di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Martedì, 10 settembre 2019, ore 20:30

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma – Via dei Greci 18

Concerto sostenuto dal gruppo musicale BELAND BAND CLUB – ZEJTUN (Malta)

Concerto organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Malta in Italia e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Mercoledì, 18 settembre 2019, ore 19:30

Academia Belgica – Via Omero 8

Concerto “MUSIQUE ENTRE DEUX RIVIÈRES”

PWEI SHENG, pianoforte (Italia/Cina)

Concerto organizzato dall’Academia Belgica e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Sabato, 21 settembre 2019, ore 19:00

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma – Sala Accademica – Via dei Greci 18

Concerto duo jazz “TEACHE ME TONIGHT – DA BLUES A ETNO-JAZZ”

HARRY TAVITIAN, pianoforte (Romania) e CSEREY CSABA, percussioni (Romania)

Concerto organizzato dall’Accademia di Romania in Roma, dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma e dall’Associazione Culturale Propatria di Roma in occasione dell’inaugurazione della 9° edizione del Festival internazionale Propatria – Giovani Talenti Romeni.

Sabato, 12 ottobre 2019, ore 19:00

Accademia di Romania in Roma – Viale delle Belle Arti 110

Concerto “APPASSIONATA MA NON SOLO”

CIPRIAN BOGDAN STRATEANU, pianoforte (Romania)

Concerto organizzato dall’Accademia di Romania in Roma, dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma e dall’Associazione Culturale Propatria di Roma nell’ambito della 9° edizione del Festival internazionale Propatria – Giovani Talenti Romeni.

Martedì, 15 ottobre 2019, ore 19:00

Ambasciata della Repubblica di Serbia – Via dei Monti Parioli 20

Concerto “INCANTO DELL’ANIMA”

EMILIJA PETRONIJEVIC, soprano (Serbia) e MATHILDE SCIPIONI, pianoforte (Italia)

Concerto organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Serbia e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Giovedì, 17 ottobre 2019, ore 18:00

Biblioteca Europea di Roma – Via Savoia 13/15

Concerto di fisarmoniche “A QUATTRO MANI”

NUNZIO CLEOFE, fisarmonica (Italia) e CLAUDIO RECCHIA, fisarmonica (Italia)

Concerto organizzato dalla Biblioteca Europea di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Martedì, 29 ottobre 2019, ore 20:00

Forum Austriaco di Cultura di Roma – Viale Bruno Buozzi 113

Concerto jazz con TRIO ESJA (Austria)

Concerto organizzato dal Forum Austriaco di Cultura di Roma.

Mercoledì, 30 ottobre 2019, ore 18:30

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma – Via dei Greci 18

Recital del violinista “ILIJA MARINKOVIC”

ILIJA MARINKOVIC, violino (Serbia)

Concerto organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Serbia e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Martedì, 5 novembre 2019, ore 19:00

Istituto Cervantes di Roma – Sala Dalí – Piazza Navona 91

Concerto “CANCIÓN PROFUNDA”

MALVIDO GONZALEZ RAQUEL, soprano (Spagna) e LEONARDO AVALLONE, chitarra (Italia)

Concerto organizzato dall’Istituto Cervantes di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Martedì, 12 novembre 2019, ore 20:30

Accademia di Danimarca in Roma – Via Omero 18

Concerto di musica barocca “L’ANTICO GIARDINO DELLA DANZA”

IBEN BØGVAD KEJSER, violino barocco (Danimarca), KINGA FABIA SADZINSKA, viola da gamba (Polonia), OLENA KURKINA, tiorba/liuto (Ucraina) e SOFIA YUNEEVA, soprano (Ucraina)

Concerto organizzato dall’Accademia di Danimarca in Roma, dall’Istituto Polacco di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Giovedì, 14 novembre 2019, ore 19:00

Accademia di Romania in Roma – Viale delle Belle Arti 110

Concerto di musica barocca “… AL ESTILO ITALIANO” – L’influenza della musica italiana nella Spagna del XVIII secolo con il gruppo L’APOTHÉOSE: LAURA QUESADA, Flauto Traverso (Spania) / VICTOR MARTÍNEZ, violino barocco (Spagna) / ROLDÁN BERNABÉ violino barocco (Spagna) / CARLA SANFÉLIX, violoncello barocco (Spagna) / ASÍS MÁRQUEZ, Clavicembalo (Spagna)

Concerto organizzato dall’Istituto Cervantes di Roma e dall’Accademia di Romania in Roma

Martedì, 19 novembre 2019, ore 19:00

Accademia d’Ungheria a Roma – Sala Liszt del Palazzo Falconieri – Via Giulia 1

Concerto “PROFONDE EMOZIONI DI UN VIAGGIATORE”

SÁRA SZABÓ, violino (Ungheria) / MANLIO PINTO, pianoforte (Italia)

MERT SOLMAZ, pianoforte (Turchia)

Concerto organizzato dall’Accademia d’Ungheria a Roma, dal Centro Culturale Turco di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Venerdì, 29 novembre 2019, ore 20:30

Istituto Polacco di Roma – Via Vittoria Colonna 1

Concerto “MIECZYSLAW WEINBERG, LA MUSICA E LA STORIA”

NUOVO TRIO PARSIFAL: PATRIZIA DE CARLO, violino / ANNA PAOLA MILEA, pianoforte / EMILIA SŁUGOCKA, violoncello / ALEKSANDRA BUCZEK, soprano

Introduce MONIKA PRUSAK

Concerto organizzato dall’Istituto Polacco di Roma.

Martedì, 3 dicembre 2019, ore 20:30

Istituto Polacco di Roma – Via Vittoria Colonna 1

Concerto “CHOPIN PIANO DUO”

ANNA BOCZAR e BARTŁOMIEJ KOMINEK – recital di pianoforte a 4 mani

Concerto organizzato dall’Istituto Polacco di Roma.

Venerdì, 6 dicembre 2019, ore 19:00

Istituto Bulgaro di Cultura a Roma – Via della Madonna di Campidoglio 6

Concerto “LE MOVENZE DEL FALCO” sostenuto da: allievi dell’Accademia “Boris Christoff” di Roma (Bulgaria) / BELIZ AYAN, pianoforte (Turchia) e ILIA LOZANOV, pianoforte (Bulgaria)

Concerto organizzato dall’Istituto Bulgaro di Cultura di Roma, dal Centro Culturale Turco di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Iniziative già svolte

Venerdì, 31 maggio 2019, ore 19:00

Accademia di Romania in Roma – Viale delle Belle Arti 110

Concerto “SOUND FROM EUROPE”

ALESSIO CAVALIERE (Italia) e ROSARIO CERAUDO (Italia) – percussioni

Concerto organizzato dall’Accademia di Romania in Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma in occasione dell’inaugurazione della 7° edizione della mostra d’arte contemporanea SPAZI APERTI.

Sabato, 1 giugno 2019, ore 21:00

Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina

Concerto jazz con “TOMASZ CHYŁA QUINTET”

TOMASZ CHYLA – violino / PIOTR CHECKI – sassofono / SZYMON BURNOS – pianoforte / KONRAD ZOLNIEREK – contrabbasso / SLAWOMIR KORYZNO – batterie

Concerto organizzato dall’Istituto Polacco di Roma. Per informazioni: www.casajazz.it

Giovedì, 6 giugno 2019, ore 19:30

Istituto Slovacco a Roma – Via dei Colli della Farnesina 144

Concert0 “INVITO AL VIAGGIO”

DOMINIKA MARKOVÁ, mezzosoprano (Slovacchia) e MERT SOLMAZ, pianoforte (Turchia)

Concerto organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Slovacchia in Italia, dall’Istituto Polacco di Roma, dal Centro Culturale Turco di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Venerdì, 7 giugno 2019, ore 19:00

Residenza dell’Ambasciatore della Finlandia in Italia – Via Carissimi 30

Concerto “NORDICA”

EERO LASORLA, tenore (Finlandia) e FRANCESCO CAPOGRECO, pianoforte (Italia)

Concerto organizzato dall’Ambasciata di Finlandia in Italia e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Mercoledì, 12 giugno 2019, ore 19:30

Academia Belgica – Via Omero 8

Concerto per pianoforte e contrabbasso

DAVID DESIMPELAERE, contrabbasso (Belgio) e ERIK DESIMPELAERE, pianoforte (Belgio)

Concerto organizzato dall’Academia Belgica a Roma.

Domenica, 16 giugno 2019, ore 18:30

Istituto Polacco di Roma – Via Vittoria Colonna 1

WHO IS WHO – DANZICA NEI SECOLI

Conferenza del prof. WOJCIECH MORAWSKI

Concerto/racconto di ALINA RATKOWSKA – clavicembalo

Concerto organizzato dall’Istituto Polacco di Roma

Mercoledì, 19 giugno 2019, ore 20:00

Forum Austriaco di Cultura di Roma – Viale Bruno Buozzi 113

Concerto jazz “DALL’INTERNO”

MATTHIAS SPRUCH, chitarra (Germania), FERNANDO PENA DIAZ, pianoforte (Messico), ALESSANDRO BINTZIOS, contrabbasso (Grecia) e LUCA GALLO, batterie (Italia)

Concerto organizzato dal Goethe-Institut Rom, dal Forum Austriaco di Cultura a Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Giovedì, 20 giugno 2019, ore 19:30

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma – Sala Accademica – Via dei Greci 18

Festa della Musica di Roma 2019: Concerto “INVITO ALL’OPERA: DA MOZART A BIZET”

ORCHESTRA DA CAMERA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA „SANTA CECILIA” DI ROMA

Direttore d’orchestra: MICHELANGELO GALEATI

Concerto organizzato dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma e dal cluster EUNIC Roma.

Martedì, 25 giugno 2019, ore 19:00

Istituto Polacco di Roma – Via Vittoria Colonna 1

Concerto “LA TRASCINANTE INTENSITÀ DEL MODULARE”

JULIANNA AN, violino (Polonia) e ANDREA DI MARZIO, pianoforte (Italia)

Concerto organizzato dall’Istituto Polacco di Roma e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

Mercoledì, 3 luglio 2019, ore 20:30

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma – Via dei Greci 18

Concerto duo flauto e pianoforte con:

METOD SIRONIĆ, flauto (Croazia) e JELENA TIHOMIROVIĆ, pianoforte (Croazia)

Concerto organizzato dall’Ambasciata di Croazia in Italia e dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma.

La stagione musicale EUROPA IN MUSICA 2019 chiuderà il 14 dicembre 2019 con un concerto sostenuto dall’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma diretta dal M° Rinaldo Muratori. Per avere informazioni sul programma dei concerti Vi preghiamo di seguire la pagina facebook del cluster EUNIC Roma https://www.facebook.com/EUNICRoma/

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA

Tel. +39.06.3201594; e-mail: accadromania@accadromania.it