Europa League 2024/2025: Roma e Lazio contro i giganti d’Europa

Oggi si è svolto il sorteggio per la nuova stagione di Europa League, e Roma e Lazio, uniche squadre italiane nel torneo, hanno ricevuto i loro avversari. Entrambe partono dalla prima fascia, ma la formula innovativa dell’ex Coppa Uefa le catapulta subito contro team di altissimo calibro.

Per la stagione 2024/2025, l’Europa League si rinnova con 36 squadre che si sfideranno in un girone unico. Ogni club giocherà 8 partite contro 8 squadre diverse, con 4 incontri casalinghi e 4 in trasferta.

Al termine della fase a gironi, le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno negli spareggi per il turno successivo.

I gironi e gli spareggi includeranno anche le squadre retrocesse dalla Champions League.

Ecco le 36 squadre divise per fasce:

Fascia 1: Roma, Lazio, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham, Slavia Praga

Fascia 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros

Fascia 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmo

Fascia 4: Nizza, Athletic Bilbao, Anderlecht, Hoffenheim, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS Riga, Elfsborg

Calendario delle Partite:

1° giornata: 25-26 settembre 2024

2° giornata: 3 ottobre 2024

3° giornata: 24 ottobre 2024

4° giornata: 7 novembre 2024

5° giornata: 28 novembre 2024

6° giornata: 12 dicembre 2024

7° giornata: 23 gennaio 2025

8° giornata: 30 gennaio 2025

Playoff: 13 febbraio 2025 (andata) e 20 febbraio 2025 (ritorno)

Ottavi di finale: 6 marzo 2025 (andata) e 13 marzo 2025 (ritorno)

Quarti di finale: 10 aprile 2025 (andata) e 17 aprile 2025 (ritorno)

Semifinali: 1 maggio 2025 (andata) e 8 maggio 2025 (ritorno)

Finale: 21 maggio 2025

