Europa Verde: “Bene Commissioni speciali Giubileo 2025 e EXPO 2030

“Condividiamo la scelta del sindaco Roberto Gualtieri di proporre alla guida delle due Commissioni speciali, quella sulla candidatura a Expo 2030 e sul Giubileo 2025, rappresentanti delle forze d’opposizione, creando in questo modo un consenso e una condivisione trasversali. Anche per questo oggi, in assemblea capitolina, Europa Verde voterà convintamente a favore della costituzione di queste due Commissioni. Si tratta di due tappe fondamentali per Roma. È dal 1942 che la città aspetta l’esposizione universale, quando un intero quartiere, l’Eur, fu costruito per ospitare l’evento.

L’anno del possibile svolgimento dell’Expo’, il 2030, coincide inoltre con la scadenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Onu. Un risultato che la Capitale non può mancare. Roma deve giocare il proprio ruolo per contenere le emissioni di CO2 e contrastare i cambiamenti climatici. Non esiste sviluppo e futuro per le prossime generazioni senza una città e un Paese ecosostenibili. Roma deve essere capace di mantenere questo impegno, come indicato da Gualtieri, e lo potrà fare solo con il sostegno di tutte le forze politiche cittadine: Europa Verde non farà mancare il proprio supporto.

L’altro appuntamento di straordinaria importanza per la città è il Giubileo 2025. Un momento di raccoglimento per il mondo cristiano, di cui condividiamo i valori di fratellanza e rispetto reciproco, che dovrebbero essere comuni ad ogni fede religiosa.”

Così Nando Bonessio, consigliere capitolino, e Guglielmo Calcerano, portavoce provinciale di Europa Verde.

Questi due eventi saranno anche l’occasione per dotare Roma di infrastrutture, soprattutto per realizzare un’adeguata rete di mobilità sostenibile, e consentire una vera rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante il recupero dell’esistente, l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la forestazione urbana. Possono inoltre rappresentare un naturale “trampolino di lancio” per ospitare le Olimpiadi del 2032. Ci auguriamo di poter rivivere nella capitale la memorabile esperienza dei Giochi Olimpici del 1960, una manifestazione indimenticabile. La prosecuzione del Giubileo 2025 e di Expo 2030 è naturalmente “Roma 2032”. Auspichiamo che su questo tema si apra un dibattito aperto, scevro da preconcetti e posizioni ideologiche.”