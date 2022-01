Europa Verde: “Riqualificare via Crispi e impedire sosta selvaggia”

“Persone con disabilità che non riescono ad accedere alla Galleria Comunale, sosta selvaggia delle auto, sporcizia e cumuli di spazzatura in ogni angolo. Via Francesco Crispi è nel degrado più totale. La strada, cruciale per i cittadini e per il turismo vista la posizione centrale (collega via del Tritone con Trinità dei Monti) e vista la presenza di diversi spazi culturali (tra cui la Galleria comunale d’arte moderna, la Fondazione Nicola Del Roscio e la Galleria Gagosian), si trova in stato di abbandono.

Così Nando Bonessio, consigliere capitolino, e Guglielmo Calcerano, portavoce provinciale di Europa Verde.

Come Europa Verde proporremo un ordine del giorno che impegni il Comune di Roma a presentare un progetto per riqualificare Via Francesco Crispi in modo da contrastare il parcheggio abusivo – ed evitare che le automobili impediscano l’accesso alle scale della Galleria Comunale – e per creare percorsi pedonali sicuri, oltre a valorizzare con un apposito arredo urbano i luoghi culturali già presenti”.