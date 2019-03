Europee, Pd V Municipio lancia corso gratuito sulle istituzioni 

Tutti parlano di Europa. Ma quanti la conoscono? In preparazione al voto di maggio, il PD V Municipio lancia una serie di lezioni, gratuite e aperte a tutti, sulle istituzioni europee e il loro funzionamento. ‘Europa, istruzioni per l’uso’ avrà inizio giovedì 7 marzo alle ore 18.30 presso il circolo PD di Centocelle, in via degli Abeti 14. Le lezioni seguenti si svolgeranno alla medesima ora e sede, nei giorni 14, 21 e 28 marzo e 4, 11 e 18 aprile.

“Il corso vedrà gli interventi di docenti e storici e sarà articolato in 4 moduli: Evoluzione delle competenze dell’unione europea, Istituzioni dell’unione europea, Bilancio e fondi europei, Fonti e strumenti d’informazione sull’unione europea. Gli incontri saranno arricchiti dalla proiezione di videolezioni e dal supporto di slides e di ulteriore materiale esplicativo messo a disposizione dall’Unione Europea” spiega Daniela Parisi, responsabile del Tavolo Europa per il PD V Municipio.

“Crediamo che la consapevolezza sia fondamentale per esprimere un voto importante come quello di maggio – spiega Riccardo Vagnarelli, segretario del PD V Municipio – Per questo mettiamo la sede centrale del nostro Municipio a disposizione di tutti, iscritti e non, europeisti e non. Affinché la conoscenza delle istituzioni e del funzionamento europeo sia più accessibile e fruibile per tutti”.

La partecipazione è aperta e non è necessario registrarsi.