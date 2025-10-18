Evade sette volte dai domiciliari per rubare sugli autobus: 58enne finisce a Rebibbia

Nonostante fosse ai domiciliari, continuava a girare per la città e a rubare sui mezzi pubblici. Ora per lui si sono riaperte le porte del carcere.

I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 58enne romeno, già sottoposto agli arresti domiciliari in via Prenestina.

L’uomo è stato rintracciato dai militari in via Labicana, in pieno centro, lontano dall’abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi.

A chiederne l’aggravamento della misura sono stati gli stessi Carabinieri, dopo l’ennesima violazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto quindi la custodia cautelare in carcere, ritenendo l’uomo socialmente pericoloso.

Dal mese di giugno, il 58enne era già stato arrestato sette volte e denunciato in un’altra occasione per furti a bordo di autobus e per evasione.

Dopo la notifica del nuovo provvedimento, i militari lo hanno accompagnato nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

