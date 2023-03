Evento conclusivo del progetto “Think Global, Act Digital” al liceo “Maria Immacolata” di Centocelle

Il 24 febbraio 2023, presso i locali del Liceo paritario delle Scienze Umane “Maria Immacolata” di Centocelle, è andato in scena l’evento conclusivo del progetto Erasmus+ “Think Global, Act Digital. Strong partnerships to support digital education”: una vera e propria festa della scuola e per la scuola, aperta a tutte le realtà del territorio, cui hanno preso parte anche i diversi sponsor del progetto e due scuole gemellate con l’Istituto delle Suore Francescane.

In costante aggiornamento e da sempre alla ricerca degli strumenti e delle metodologie più idonee nell’ottica di un’offerta didattica di successo e al passo con i tempi, l’Istituto “Maria Immacolata” è da diversi anni impegnato attivamente nell’ambito dei progetti europei Erasmus, destinati sia alla formazione dei docenti che all’arricchimento culturale degli studenti. In un mondo ancora segnato dagli effetti della pandemia, la Scuola ha infatti dovuto operare una profonda riflessione su sé stessa, sulle sue dinamiche interne e sul suo ruolo in seno alla società; i suoi operatori si sono resi ormai conto della non più rimandabile necessità di una transizione verso il digitale, strettamente legata ad un rinnovamento degli strumenti didattici e all’aggiornamento in itinere dei docenti.

Dopo essersi dotato di un nuovo set di LIM, aver potenziato la rete wireless e installato nuovi devices nei laboratori di informatica, il Liceo di Via Tor de’ Schiavi ha pertanto risposto con entusiasmo e piacere alla chiamata della prof.ssa Dana Bendris, direttrice della scuola “Friedrich Schiller” di Targu Mures (Romania), per la costituzione di una partnership europea che si interrogasse sulle maggiori criticità delle attuali pratiche didattiche e proponesse attività e risorse a sostegno degli operatori della scuola.

Molto si è seminato nel corso degli ultimi due anni scolastici ed è stata una vera gioia poter illustrare alla cittadinanza tutta quanto fatto per la formazione delle nuove generazioni di studenti. L’azione del progetto “Think Global, Act Digital” si è dispiegata lungo tre assi di lavoro ben precisi:

la costituzione di un manuale di avviamento agli strumenti e alle risorse digitali utili per il miglioramento dell’esperienza scolastica: non solo piattaforme per l’e-learning e per la digital classroom, ma anche agli strumenti per massimizzare la collaborazione tra docenti nonché facilitare lo scambio tra scuola e famiglia;

l’attivazione di un vero e proprio corso di formazione rivolto a tutti gli utenti della scuola, da somministrare per via digitale in modalità asincrona, comprensivo di test di valutazione intermedi ed esame finale per la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite: hanno beneficiato di tale corso ben 72 persone, per le quali la scuola ha potuto rilasciare un attestato riconosciuto in tutto lo spazio europeo;

la creazione di un ampio numero di “progetti di lezione”, presentazioni PowerPoint e lezioni animate da far confluire nella banca dati condivisa del progetto, a disposizione di chiunque volesse arricchire il proprio bagaglio professionale e confrontarsi con le metodologie didattiche in uso nei diversi paesi europei partner.

Tutto ciò è stato “toccato” con mano durante un’apposita sezione antimeridiana, la quale ha visto gruppi di studenti, talvolta accompagnati dai rispettivi genitori, affollare il laboratorio di informatica del “Maria Immacolata”. Giovani studenti del Liceo, veri e propri ambasciatori dell’Erasmus+, hanno illustrato ai presenti tutte le potenzialità delle risorse messe a punto negli scorsi mesi e hanno risposto alle domande di chiarimento avanzate dal pubblico. “Non pensavo di poter sbrigare così tanti compiti attraverso l’uso di queste app… delle quali confesso di aver esplorato solo la facciata prima di oggi!”, commenta vividamente Guido, studente del primo anno; gli fa seguito Francesca, in odore di maturità: “Da quando mi servo di tutte le potenzialità della tecnologia, che non conoscevo a fondo prima di frequentare il corso del progetto ‘Think Global, Act Digital’ non solo riesco a terminare lo studio in anticipo rispetto al passato, potendomi quindi concedere del tempo per passioni o hobbies, ma ho riscontrato anche un miglioramento nel mio profitto scolastico!”.

A conclusione dei lavori, un simpatico momento conviviale segnato dallo scambio di gadget, dalla consegna dei diplomi e dei certificati… e da un brindisi di congratulazioni.

Più di ogni altra cosa sono stati i ragazzi intervenuti a rappresentare la dimostrazione concreta di tutte le potenzialità che si sviluppano quando, nella scuola secondaria, ad un approccio tradizionale si affiancano gli strumenti innovativi. È stato possibile sentire l’emozione viva degli studenti coinvolti nelle mobilità formative di questo progetto, verso la Lituania e i Paesi Bassi, durante il loro entusiastico racconto ai colleghi più e meno giovani: nuove anime europee sono pronte a spiccare il volo verso un futuro più tecnologico, più consapevole, più rispettoso e più comunitario.

Aspettiamo con ansia di conoscere verso quali porti, nei prossimi anni, soffierà il vento dell’Erasmus per l’Istituto “Maria Immacolata”, certi che quello tracciato finora è solo l’inizio di un lungo percorso verso un orizzonte di successo.