Evento conclusivo Servizio Civile 2019 e CEA nel V Municipio

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini, ha partecipato il 9 gennaio 2020 all’evento conclusivo dei progetti del servizio civile 2019 effettuati con il Centro di Educazione Ambientale del Municipio.

L’incontro si è tenuto in mattinata presso la Casa della Cultura di Villa de Sanctis con i rappresentanti del CEA, i ragazzi che hanno svolto le attività e alcuni alunni e insegnanti della scuola Deledda.

Il servizio civile coinvolge i ragazzi tra i 18 e il 28 anni in un’esperienza altamente formativa e qualificante professionalmente che spazia da attività nel campo del sociale, alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale. I progetti di Roma Capitale puntano su un ampio coinvolgimento dei Municipi rafforzando il legame fra cittadini e territorio. Nel V Municipio molti di questi progetti sono stati fatti in sinergia con il CEA.

Dario Pulcini ha sottolineato che, insieme al Centro di Educazione Ambientale, l’Amministrazione Municipale ha infatti coordinato, nel corso dell’anno, diverse attività con le scuole (orti didattici, visite nelle aree verdi, ecc.) e altri interventi e iniziative aperte alla cittadinanza (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Festam).

Nel 2020 i nuovi volontari del Servizio Civile saranno coinvolti in progetti quali la riqualificazione delle aree esterne e verdi delle scuole insieme rispettive comunità scolastiche. Pulcini ha dichiarato: “Vogliamo partire dalle scuole perché è qui che vengono formate le nuove generazioni. Per questo, come Amministrazione, sosteniamo i progetti del Servizio Civile di Roma Capitale perché rappresentano un esempio di partecipazione e di comunità inclusiva in un’ottica di solidarietà”.