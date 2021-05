Evento letterario dedicato a Emil Cioran a Roma

Mercoledì, 19 maggio 2021, ore 18:00, l’Accademia di Romania in Roma, in partenariato con Mimesis Edizioni di Milano e La Scuola di Pitagora di Napoli, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, presenterà online sulla pagina Facebook dell’istituzione: https://www.facebook.com/AccademiaDiRomania/, una nuova edizione degli incontri “I Mercoledì Letterari”.

L’incontro che si svolgerà in diretta sarà dedicato al filosofo e scrittore romeno Emil Cioran e ai due volumi recentemente pubblicati in Italia: L’orgoglio del falimento. Lettere ad Arsavir e Jeni Acterian, a cura di Antonio Di Gennaro, traduzione di Magda Arhip e Laureto Rondoni (Mimesis Edizioni, 2021) e Ultimatum all’esistenza. Conversazioni e interviste (1949-1994), a cura di Antonio Di Gennaro (La Scuola di Pitagora, 2020).

Alla presentazione dei due volumi interverranno: Antonio Di Gennaro, saggista e coordinatore del “Progetto Cioran” (Università l’Orientale di Napoli e Università Tibiscus di Timișoara), Stefania Tarantino,docente di Filosofia Contemporanea presso l’Università degli studi di Salerno e di Semiotica dell’arte presso l’Accademia di belle arti di Napoli, Fabio Ciraci, professore aggregato di Storia della Filosofia Italiana dell’Università di Salento e il giornalista Vincenzo Fiore. L’evento è organizzato dall’Accademia di Romania in Roma con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e promosso da Radio România Actualități, Radio România Cultural e Radio România Internațional.

Iniziato nell’autunno del 2018, il programma “I Mercoledì letterari” intende presentare e promuovere opere di scrittori romeni tradotte e pubblicate di recente presso case editrici italiane, accanto a libri di autori italiani che trattano dei temi collegati alla cultura romena.