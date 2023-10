“Ex Angelo Mai, storia infinita, ennesimo pasticcio”

«Un’amministrazione debole e incapace di gestire qualsiasi processo amministrativo e concorsuale che riguardi il territorio di sua competenza. Questo quanto emerso, ancora una volta, durante la commissione congiunta lavori pubblici-trasparenza tenutasi questa mattina in I municipio.

Nel corso dell’incontro, richiesto per avere delucidazioni in merito al progetto relativo alla riqualificazione dell’ex istituto Angelo Mai, è emerso che i risultati del bando, con tanto di nome e cognome dei professionisti che se lo sono aggiudicato, erano già stati pubblicati da oltre un mese dall’ordine degli architetti di Roma sul proprio sito istituzionale, mentre l’amministrazione continuava a mantenere il riserbo su tutta la linea. Ma non è ancora tutto. Ciliegina sulla torta: il progetto vincitore prevede anche una parte riservata alla ristorazione, ennesimo colpo mortale a un rione già in ginocchio.

Insomma, la solita figura barbina della maggioranza che, giorno dopo giorno, dimostra sempre più la propria incapacità di governare».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, Giuseppe Lobefaro e Maurizia Cicconi, rispettivamente capogruppo e consigliera di Azione in I Municipio.