Ex Bocciofilo via dei Gerani sopralluogo e provvedimenti del V Municipio

“In seguito a segnalazioni pervenutaci, in data 19 agosto – inform in un comunicato al Presidenza del V Municipio – è stato effettuato un sopralluogo congiunto presso l’ex Circolo Bocciofilo di via dei Gerani, da parte del Servizio Verde Pubblico dell’Ufficio Tecnico del V Municipio e del V Gruppo di Polizia Locale.

Si è definito che tempestivamente verrà messa in sicurezza l’intera zona, a brevissimo si procederà alla rimozione degli alberi caduti e alla sistemazione di quelli pericolanti da parte del Servizio Verde Pubblico.

Consapevoli del fatto che l’ex Circolo Bocciofilo è in condizioni di forte degrado, stiamo lavorando sulla sua sistemazione, impegnandoci a trovare una giusta ed adeguata risoluzione.”