Ex Filanda di Roma: CAM SpA e It’s hanno vinto il concorso internazionale Reinventing Cities di Roma

C. B. - 19 Maggio 2023

CAM SpA e It’s hanno vinto il concorso internazionale Reinventing Cities di Roma, la competizione globale per il rinnovamento dei contesti urbani.

L’intervento sarà realizzato grazie ad una sinergia tra CAM SpA e IT’S

insieme a MAC srl, OGB Studio, SOCIP, Urban Regeneration, DoveVivo, Excellence, Arch. Lorenzo Busnengo, Andrea Jemolo.

La riqualificazione della Ex Filanda di Roma, che attualmente versa in

condizioni di notevole degrado, sarà realizzata tramite l’introduzione di

funzioni collettive e attività aperte al pubblico come co-working, spazi eventi, co-living e food.

Tra le azioni previste anche una migliore fruizione del Parco Carlo Felice tramite la riapertura del passaggio di collegamento delle Mura Aureliane, grazie ad un’azione progettuale che favorirà un flusso pedonale in sicurezza, agevolato dalla realizzazione di una pavimentazione segnaletica e

a bassa velocità di percorrenza.

Nata come istituto di artigianato e poi destinata a scopi differenti, l’Ex Filanda risorgerà letteralmente dalle sue ceneri, dopo i tre incendi che l’hanno gravemente danneggiata, e rappresenterà un crocevia di iniziative in un quartiere che ospita eccezionali luoghi di interesse storico-culturali e che sta vivendo anche rilevanti interventi di riorganizzazione della viabilità.