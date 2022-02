Extra bonus

Agenore Maggione teneva un banco di frutta e verdura nei pressi di dove abitavo un tempo. Campano – ora non ricordo se di Scafati o di Atripalda – nonostante abitasse a Roma da anni, il suo modo di esprimersi continuava ad essere impregnato di quell’accento da burino napoletano dell’entroterra che, per uno come me, era difficile da collocare in una provincia precisa della Campania. I più di coloro che si avvicinavano al banco gli si rivolgevano con un romanesco Agè, che ciai de bbono oggi?

Gli piaceva stare in conversazione col cliente e, pur non essendo la persona più portata nel dare corda ai chiacchieroni, confesso che il suo idioma, nell’impegno di fare tutto il possibile per avvicinarsi alla lingua italiana, mi incantava per la filosofia di vita contenuta, incapace di nascondersi, e che richiamava da vicino una commedia di Eduardo, talvolta svicolando nel farsesco di Peppino Pappagone.

Negli ultimi tempi lo vedevo sempre più accigliato, colto dal gravoso presentimento che la pandemia in atto fosse finalizzata a compromettergli non tanto gli affari – che tutto sommato andavano meglio di prima, dal momento che molti preferivano un banco poco frequentato vicino casa, anziché il supermercato affollato e foriero di contagi – quanto piuttosto le abitudini del vivere quotidiano, per lui indispensabili nel condividere commenti con chi avesse piacere di starlo a sentire. Frugalmente elegante, ordinato nel servire chi gli chiedeva un bustone di spinaci – ma amava chiamarlo shopper – o due chili di mele che accompagnava la pesa cantando che mele, che mele, so’ dorci come il miele… so’ dorci, mature so’ bone da magnà.

Mi aveva confessato di avere 76 anni e li portava benissimo ma a chiunque gli chiedesse l’età, soprattutto alle donne, ne dichiarava sempre cinque di più per il piacere di sentirsi gratificare spesso da uno spontaneo ma complimenti, Agenore, chi l’avrebbe mai detto. Incredibile, sembri un giovanotto! E allora magari una mela in più la metteva a buon peso.

Su di lui avevo raccolto più di un aneddoto che rasentava il comico, ma quello divertente, che non riuscivo a dimenticare, glielo avevo fatto raccontare in più di un’occasione.

Agenore possedeva una casa in campagna, su di una collinetta sopra Zagarolo dove, anziché l’orto, amava curare il giardino nel quale aveva piantato alberi ornamentali e da frutta, con lungo il muro di confine con la strada comunale che scendeva al paese, una spalliera rigogliosa composta da alloro, alternato a piante di lauro ceraso, garantiva la riservatezza agli occhi indiscreti, o curiosi, intenzionati a spiare la vita della famiglia nel privato, vissuto in piena libertà, da marito, moglie, un figlio e una figlia, sposata con un artista fabbro, e due bambini di cinque e tre anni. Proprio l’artista si era ricavato un angolo coperto, dove con una fucina, un’incudine, un martello e altri attrezzi del mestiere, realizzava le sue creazioni da pezzi di metallo, ricercati nelle aeree dedicate alla rottamazione delle auto. Non era il dio Vulcano, ma qualche pezzo riusciva a venderlo con un onesto profitto.

Casoria, moglie di Agenore, avrebbe preferito che quel pezzo di giardino, intorno a casa e per niente striminzito misurando oltre 2000 metri quadri, fosse coltivato a orto da marito, figli e genero, per aumentare il guadagno del banco con prodotti della casa, anziché doversi andare a rifornire di frutta e verdura da grossisti, tra l’altro poco affidabili circa la qualità delle coltivazioni. Va’ a sapè che merce de prodotti je danno a sta povera frutta e verdura. Dove merce era l’allusivo vezzeggiativo usato a nasconderne un altro che avrebbe potuto offendere più di un grossista, là dove andavano ad approvvigionarsi della mercanzia da vendere al dettaglio.

L’umorismo di Agenore zampillava all’improvviso quando meno te lo saresti aspettato. Gli aneddoti che lo avevano visto protagonista erano dei più disparati e, per i miei gusti, non tutti gradevoli, stante il cattivo gusto usato nel prendere in giro le vittime dei suoi scherzi, talvolta pesanti e pacchiani da condividere, anche sorridendo appena per educazione al termine del racconto. Ma quello che riguardava le due suore che ogni domenica si avviavano verso la parrocchia, intitolata a Santa Rita per la santa messa, era davvero esilarante.

Agenore si divertiva trascorrendo il tempo libero a curare il giardino, trattava le piante con antiparassitari e soprattutto era particolarmente abile nelle potature. Le due suore, che ogni domenica camminavano verso la chiesa, provenendo dal convento delle Crocefissine, due chilometri più a monte, nel loro percorso lambivano il muro della casa che dava sulla strada e se Agenore stava potando la siepe di lauro e alloro con l’abituale maestria rapida e sicura, era uno spettacolo osservarlo per la precisione con la quale pareggiava la sommità delle piante alla medesima altezza.

In più di un’occasione le sorelle si erano fermate ammirando, in silenzio, la sua sicurezza manuale che, a colpi di cesoie, spuntava le cime sopra il muro. Lo guardavano e bisbigliavano tra loro, senza avere il coraggio di rivolgergli la parola, forse ritenendo l’intrusione un gesto di sfacciataggine, inammissibile secondo la Regola dell’Ordine. Certo era che si trovavano in presenza di un eccellente giardiniere, sa iddio quanto utile al convento per insegnare la cura del giardino – mormorava suor Addolorata nell’orecchio della più giovane consorella – a quella testa di ricotta di suor Ispirata (tabagista incallita prima della conversione, vizio che aveva condizionato il nuovo nome monacale, ma con l’incarico di suora giardiniera, per volontà della madre superiora).

Salutando con un cenno del capo, altrettanto ricambiato da parte di Agenore, ogni volta riprendevano il cammino, che fosse in discesa, verso la parrocchia o in salita, sulla via del ritorno.

Fu quando suor Addolorata si decise a rompere il silenzio con quell’uomo che in Agenore scattò la molla della burla. Ammirandone la bravura, un giorno la suora non si trattenne dal lodare la maestria del giardiniere.

“Vi osservo da tempo e non posso tacere oltre la lode che meritate.”

“Grazie, Sorella, grazie davvero. Fa sempre piacere vedere il proprio lavoro apprezzato. Appartenete al convento delle Crocifissine?” Domandò con rispetto, mentre da sempre chiamava fra sé e sé le Ardite quelle suore che portavano un crocefisso infilato nel cordone del saio, cinto intorno alla vita, a somiglianza degli Arditi, battaglione d’incursori col pugnale inguainato appeso nella cintura.

“Sì, signore, indovinato.” Ci voleva poco. – pensò – Non è che la collina brulicasse di conventi.

“Senta giardiniere, perdoni la domanda. Al Convento avremmo tanto bisogno di uno come Lei, soprattutto per rimettere ordine al giardino e insegnare il mestiere alla Sorella, incaricata di prendersene cura. Tanto cara, sa, ma ahimè altrettanto ignorante in materia. Se potesse accettare l’incarico, ne parlerei volentieri con Madre Ignazia, la nostra Superiora. Giusto per saperlo, Lei, in questa casa, quanto prende all’ora?”

Ecco, mi hanno preso per un giardiniere di professione – fu la prima cosa che gli passò per la testa. E proseguendo nel racconto, mi confessò che doveva assolutamente non lasciarsi sfuggire l’occasione per stupire le sorelle.

“Beh, come si fa a quantizzare in soldoni il mio impegno?” Mi grattai il capo fingendomi perplesso. Quindi, ecco la lampadina accendersi nel cervello con un’idea fulminante.

“Tu cosa avresti inventato al posto mio?” Mi domandò raccontandomi l’aneddoto la prima volta.

“Non saprei. Non sono abituato a prendere per i fondelli chi incontro per caso.”

“A me venne spontanea questa risposta: “Care sorelle, vedete, al di là del compenso che mi danno, in questa casa godo di interessanti extra, a integrazione.”

Poi, mimando l’abbassamento della voce tenuta in quel momento, sussurrò verso di me: “Ecco in questa casa, vado a letto con la padrona.” E si mise a ridere.

“Avessi visto come allungarono il passo allontanandosi in fretta, facendosi il segno della croce…”

E continuò a ridere. Devo confessare che nell’occasione venne anche a me il sorriso sulle labbra.