F. De Gregorio-C. Finelli (Azione): “Depotenziare Nucleo ambiente e decoro, ennesimo errore di Gualtieri”

«Sono settimane ormai che il quartiere di Val Cannuta nel Municipio XIII è diventato una discarica di materiali di risulta, che nulla hanno a che fare con i rifiuti solidi urbani. Stessa cosa accade in altre zone della città da quando il nucleo ambiente e decoro di Roma Capitale è stato depotenziato. Il bando per la gestione delle foto-trappole è scaduto, infatti, il 30 luglio scorso e il Campidoglio non lo ha prorogato, con il risultato che tutti i dispositivi sono stati disattivati e i controlli allentati. In una città sommersa dai rifiuti, il sindaco Gualtieri ha deciso di buttare alle ortiche un lavoro prezioso che nel tempo ha permesso di cogliere sul fatto diversi ‘sporcaccioni’, compresi quelli che dai comuni limitrofi venivano a sversare a Roma proprio perché nella capitale i controlli sono sempre stati scarsi. I numeri parlano chiaro: nel 2020 ben 6.361 multe sono state elevate dal NAD per errato conferimento o abbandono dei rifiuti in strada, contro le 39 sanzioni elevate dagli altri 6.400 vigili di Roma. Ma siamo alle solite: piuttosto che prendere provvedimenti, si preferisce ignorare i dati di fatto».

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, e Claudia Finelli, consigliera XIII municipio lista civica Calenda Sindaco.