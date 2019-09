Fabia Mater: Ostetricia non chiuderà. “La Regione ha accolto nostro appello”

“Il reparto di ostetricia e ginecologia della Fabia Mater non chiudera’ – informa il segretario del PD V Municipio, Riccardo Vagnarelli. – Lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità D’Amato, che ringraziamo per aver accolto il nostro appello”.

“Solo poche settimane fa, come Pd V Municipio, ci eravamo rivolti pubblicamente alla Regione per scongiurare una chiusura che, se confermata, avrebbe privato il nostro territorio di un servizio fondamentale, lasciando a casa i tanti lavoratori dell’ospedale privato convenzionato con il SSN.”

“La smentita della chiusura – conclude Vagnarelli – è quindi una notizia positiva sia per la sanità che per l’occupazione del Municipio. La buona politica è fatta di battaglie quotidiane sui territori. La buona politica è quella che sa essere utile ai cittadini. Come in questo caso.”