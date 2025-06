Fabio Bellini al timone di Risorse per Roma: una nuova squadra per il rilancio della Capitale

Da monocratica a collegiale. Da figura unica a squadra. Risorse per Roma cambia pelle, e lo fa in grande stile. Il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto una nuova guida per la società in house del Campidoglio, cuore operativo di molti dei progetti più ambiziosi della Capitale: a prendere il timone è Fabio Bellini, storico esponente della politica romana e stretto collaboratore dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Ma la vera svolta è l’introduzione di un consiglio di amministrazione, che sostituisce la precedente struttura monocratica.

Una decisione – spiegano dal Campidoglio – resa necessaria dalla crescita esponenziale della società: oggi RpR conta circa 3.000 dipendenti e sfiora i 100 milioni di euro di fatturato, con un portafoglio di attività che spazia dalla manutenzione delle scuole ai grandi progetti urbanistici e patrimoniali.

Bellini non sarà solo. Accanto a lui, Marta Leonori e Michele Baldi, due volti noti del consiglio regionale durante la stagione Zingaretti, con esperienze che coprono trasversalmente amministrazione, commercio e urbanistica. Completano la squadra Giovanni Del Prete, esperto di enti pubblici, e l’avvocata Antonella Sassone.

“Con questo assetto – spiega Albino Ruberti, capo della segreteria del Sindaco – vogliamo accompagnare la trasformazione di Risorse per Roma in una società ancora più centrale per il futuro della città. Ringrazio Paolo Orneli per il lavoro svolto: la sua esperienza sarà sicuramente valorizzata in altri incarichi”.

Il neo-presidente Bellini porta con sé decenni di esperienza sul campo, dalle battaglie in consiglio municipale ai tavoli della Regione, con una competenza urbanistica riconosciuta anche dagli avversari.

Veloccia lo saluta con affetto e gratitudine: “Fabio è stato una risorsa fondamentale per il nostro assessorato. Sono certo che continuerà a dare un contributo decisivo per il rilancio di Roma”.

Non solo gestione: con questo nuovo corso, Risorse per Roma si prepara a diventare una delle principali leve strategiche dell’amministrazione capitolina.

In vista, ci sono nuovi incarichi e un ampliamento della missione operativa. Un cambio di passo che, nelle intenzioni del Campidoglio, punta a rendere la macchina amministrativa più agile, più competente, più vicina ai cittadini.

