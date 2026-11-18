C’è un colpo di scena nell’inchiesta sulle oltre diecimila e-mail che hanno mandato in tilt le scuole italiane e costretto all’evacuazione più di trecento istituti. L’uomo che sul web si nasconde dietro lo pseudonimo “Mikhail Andropov” è stato rintracciato a Phoenix, in Arizona, grazie al lavoro congiunto tra Polizia Postale, Cooperazione Internazionale e Fbi.

Peccato che, secondo gli stessi federali americani, non c’entri nulla con il caos scatenato in Italia: il soggetto, tal G. B., aveva infatti inviato una Pec all’Ambasciata di Washington e agli uffici investigativi di Napoli per denunciare che qualcuno gli aveva clonato l’identità digitale, dopo essersi visto inondare i profili social dai messaggi di studenti italiani terrorizzati.

Il bluff del “Vilayat del Misoginistan” tra meme e depistaggi

L’indagine coordinata dalla Procura di Napoli torna dunque a dare la caccia ai veri registi della raffica di falsi allarmi dell’11, 12 e 16 novembre, che ha colpito duro soprattutto nel Napoletano. Chi ha spedito i messaggi ha usato l’alias rubato abbinandolo al titolo grottesco di leader del “Vilayat del Misoginistan”: un minestrone di suggestioni sovietiche e meme internettiani creati per prendere in giro gli ambienti misogini della rete, utilizzato ad arte per depistare le forze dell’ordine e trasformare una bufala telematica in un caso nazionale.

Parole choc sull’ordigno in un sacchetto e l’ombra di una regia occulta

Mentre gli inquirenti cercano di capire se dietro la raffica di invii si nasconda un singolo disturbatore o una struttura organizzata, resta il bilancio di giorni di paura nelle aule italiane, svuotate in fretta e furia per colpa di un testo delirante che prometteva un “genocidio contro gli italiani” e la detonazione a distanza di una bomba nascosta in una busta di plastica.

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