Falso allarme bomba al Colosseo: intervento degli artificieri

Momenti di tensione questo pomeriggio nei pressi del Colosseo, dove un zaino sospetto ha fatto scattare l’allarme bomba.

La segnalazione è arrivata al 112, e sul posto sono immediatamente intervenuti gli artificieri della Polizia, che hanno proceduto alla chiusura di via degli Annibaldi per effettuare i controlli di sicurezza e la bonifica dell’area.

Dopo un’attenta ispezione, gli agenti hanno verificato che all’interno dello zaino abbandonato vi erano solo effetti personali, escludendo così qualsiasi rischio.

L’allarme è quindi rientrato e la strada è stata riaperta al traffico.

Si tratta dell’ennesimo episodio di falso allarme nella Capitale, in un contesto di alta vigilanza per la sicurezza pubblica.

