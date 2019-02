Farmacap: “Azienda nel caos, Giunta comunale in confusione”

“Dopo le dimissioni del Commissario Straordinario di Farmacap, Avv. Angelo Stefanori, oggi nella commissione congiunta bilancio – politiche sociali, da noi richiesta ai primi di gennaio, si è preso atto che l’azienda speciale di Roma Capitale anche in questi ultimi tre anni è stata gestita in maniera non conforme agli interessi della collettività e dei dipendenti. Nello stigmatizzare ancora una volta le assenze strategiche di esponenti di livello dell’amministrazione grillina, specie quando si devono affrontare tematiche complesse che richiederebbero capacità e competenze che non sembrano presenti nei pentastellati, è emerso che la giunta Raggi, invece di lavorare con l’Avv. Stefanori per presentare il piano industriale e operare per la fine del commissariamento in modo da rendere l’azienda virtuosa dal punto di vista economico, ha vivacchiato pensando alla privatizzazione con il concreto rischio di ridurre i servizi e licenziare i lavoratori, in continuità purtroppo con l’operato della giunta Marino.

“Rammentiamo che, grazie all’impegno dei lavoratori, Farmacap si sta sostituendo all’amministrazione ed eroga servizi socio-sanitari, in modo preponderante alle fasce più disagiate della popolazione visto che molti presidi farmaceutici sono ubicati in quartieri molto difficili. Auspichiamo, pertanto, che venga immediatamente nominato un consiglio di amministrazione di persone capaci mantenendo pubblica l’azienda ed il livello occupazionale”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.