Farmacap, Figliomeni (FDI): “Nessuna svolta all’orizzonte”

“Continua l’odissea di Farmacap, un’azienda che tra gestione approssimativa e dimissioni del Commissario che devono essere chiarite nelle sue modalità, sembra naufragare per essere svenduta al miglior offerente. Una vergogna, se pensiamo che da alcuni anni questa azienda è commissariata e gestita in maniera superficiale. Da tempo denunciamo la situazione problematica in cui si dibatte e in cui si trovano i numerosi dipendenti che vedono a rischio il proprio posto di lavoro, che dimostra come i vertici abbiano portato avanti una politica gestionale approssimativa con l’avallo della Giunta pentastellata.

“Dopo l’ultima commissione congiunta bilancio – politiche sociali di circa due mesi fa, che non è stata riconvocata nonostante la richiesta scritta di tutti i consiglieri di opposizione, ad oggi non ci sono novità come se ci fosse un disegno preciso di affossare l’azienda socio-sanitaria del Comune di Roma. Chiediamo al Sindaco Raggi di prendere in mano la situazione per sventare ogni tipo di scelta che potrebbe portare alla svendita di Farmacap, che da pubblica diventerebbe privata, e alla conseguente perdita di lavoro dei dipendenti oltre che carenza di servizi per le fasce di cittadini più disagiati, nominando immediatamente, come peraltro abbiamo già chiesto molto tempo fa, un nuovo CDA e un Direttore Generale con competenze manageriali accantonando qualsiasi ipotesi di trasformazione societaria, perché sarebbe una perdita per tutti, a cominciare dai cittadini romani”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.