Farmacap: “Rilanciare l’azienda salvaguardando lavoratori e servizi”

“Durante il consiglio straordinario del 10 marzo 2021, abbiamo ribadito, anche tramite l’accoglimento di due nostri nostri Ordini del Giorno, la volontà di far restare pubblica l’azienda Farmacap e rilanciarla con manager competenti provvedendo, altresì, alla immediata approvazione dei bilanci degli ultimi sette anni. Il prolungato commissariamento, iniziato con la giunta Marino ma proseguito in questi cinque anni con l’Amministrazione Raggi, che purtroppo si è anche resa responsabile di continui cambi al vertice dell’azienda con personaggi che prima hanno rivestito ruoli di controllori dentro la giunta grillina e poi di controllati nell’azienda, ha contribuito alle perdite aziendali a causa di una prolungata cattiva gestione della partecipata.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, membro delle commissioni bilancio e politiche sociali, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.

Già la carenza di farmaci sugli scaffali delle farmacie comunali o lo spreco di risorse con progetti sociali senza alcuna programmazione, è sintomo della confusione politica in atto nella giunta 5 Stelle. Come Fratelli d’Italia continueremo a sostenere il risanamento finanziario dell’azienda finalizzato a garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti e la salvaguardia del posto di lavoro oltre a potenziare i servizi per i cittadini”.