FarWest a Roma: spari nella notte al Parco di Centocelle, due i feriti

Un litigio scoppiato nel buio del parco si è trasformato in una sparatoria. Due uomini sono rimasti feriti nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto a Colpi di pistola sparati in piena zona urbana, nel quartiere Centocelle, tra le vie silenziose e gli alberi del parco.

La prima segnalazione è arrivata al 112 poco dopo le 23:30: un residente ha riferito di aver udito urla, un acceso litigio tra alcuni uomini e poi una serie di colpi d’arma da fuoco, seguiti dalla fuga di due auto a tutta velocità.

Pochi minuti dopo, al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, si sono presentati due uomini, entrambi di origine nordafricana, con ferite da arma da fuoco: il primo con lesioni alla gamba e alla mano, il secondo con ferite ai piedi. Fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita: 10 e 15 giorni di prognosi, rispettivamente.

La pista della lite tra connazionali

I due, ascoltati dai Carabinieri della stazione Roma Quadraro e dal nucleo radiomobile, si sono dimostrati poco collaborativi. Avrebbero però raccontato, in modo frammentario, di essere stati avvicinati da alcuni connazionali nel parco: una discussione degenerata e, all’improvviso, l’esplosione dei colpi.

Sul posto, i militari della 7ª sezione del nucleo investigativo di Roma hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici nella zona del parco, alla ricerca di bossoli, tracce utili e immagini dalle telecamere di sorveglianza.

Nessuna ipotesi è al momento esclusa: potrebbe trattarsi di una rissa legata a vecchi rancori, questioni personali, o persino dinamiche più complesse ancora da chiarire.

