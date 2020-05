Fase 2, Figliomeni (FDI): “Due mesi di lockdown ma strade e parchi sono abbandonati”

“Dopo settimane di chiusura di tutti i locali e le attività pubbliche, a parte alcune eccezioni, e con gli italiani costretti a restare a casa per tenere sotto controllo la virulenza del Coronavirus, ci saremmo aspettati da parte del’Amministrazione grillina che governa la Capitale, delle opere di manutenzione per la città approfittando delle strade deserte. Invece basta guardarsi in giro per rendersi conto che le strade sono ancora costellate di buche ormai diventate voragini e di parchi e giardini, con erba lasciata crescere incolta, e quindi divenuti delle foreste.

“Abbiamo presentato numerose note, ovviamente senza ricevere una risposta, ma con un briciolo di intelligenza questa Giunta poteva portarsi avanti per la ripresa della fase 2, che prevedeva la riapertura dei parchi e il ritorno al lavoro delle persone, attraverso interventi strutturali da attuare in tutti i municipi. Eppure il tempo per fare gli spot elettorali via facebook si trova sempre… meno per sanare le criticità della Capitale”. Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.